Rheinische Post: Kommentar: Vereine müssen zahlen

Düsseldorf (ots) - Der deutsche Profifußball macht im Jahr übervier Milliarden Euro Umsatz. Deshalb ist er ein großer Steuerzahler.Bislang haben sich die Vereine mit dem Verweis auf die Steuerlastdagegen verwahrt, für jene zusätzlichen Kosten zur Kasse gebeten zuwerden, die bei "Hochrisikospielen" durch Polizei-Einsätze anfallen.Dieses Argument hat ihnen das Bundesverwaltungsgericht in Leipziggenommen. Es entschied, dass Vereine grundsätzlich an den Kosten fürPolizei-Einsätze beteiligt werden können, die über das normale Maßhinausgehen. Das macht die Sache nicht einfacher. Wer definiert dasnormale Maß? Wer berechnet die Kosten für die Erhöhung desSicherheitspersonals? Wer entscheidet über ein höheresPolizeiaufgebot? Was ist ein Hochrisikospiel? Diese Fragen muss nundas Oberverwaltungsgericht in Bremen beantworten, an das der Fallzurückverwiesen wurde. Und es ist offen, welche Bundesländer künftigdem Profifußball Rechnungen ausstellen. Grundsätzlich dürfen sie dasjetzt. Das kann man gerecht finden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell