Rheinische Post: Kommentar / Verdis Verweigerung = Von Maximilian Plück

Düsseldorf (ots) - Das Anliegen der Gewerkschaft Verdi, dieArbeitsbedingungen für das pflegende Personal in den Kliniken zuverbessern, ist nachvollziehbar. In vielen Krankenhäusern arbeitendie Beschäftigten am Limit. Ein gefährlicher Zustand. Nichtnachvollziehbar ist allerdings, dass sich Verdi partout weigert, beimDritten Weg mitzumachen. Denn das Bundesarbeitsgericht hat in seinemUrteil 2012 ausdrücklich erklärt, dass diese Form der Lohnfindungzulässig ist - vorausgesetzt, die Ergebnisse werden konsequentangewandt und die Gewerkschaften ordentlich beteiligt. AllenBeteuerungen zum Trotz nimmt man es Verdi nicht ab, dass hinter demStreik in der katholischen Einrichtung am Ende nicht doch mehr stecktals nur der Wunsch nach einer stärkeren Entlastung desPflegepersonals. Es ist in Verdis Interesse, wenn der Träger mitarbeitsrechtlichen Konsequenzen gegen die Streikenden vorginge. Denndas eröffnete der Gewerkschaft den Klageweg, um das System einweiteres Mal anzugehen. Diesen Gefallen sollten die Arbeitgeber Verdinicht tun.