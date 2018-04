Rheinische Post: Kommentar: Verdi liefert Kritikern Munition

Düsseldorf (ots) - Die im Grundgesetz verankerteKoalitionsfreiheit erlaubt es den Beschäftigten, sichgewerkschaftlich zu organisieren und für bessere Arbeitsbedingungenzu streiken. Das ist gut so. Nur so ist gewährleistet, dassTarifverhandlungen nicht zum kollektiven Betteln verkommen, sondernWaffengleichheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herrscht.Doch Verdi muss sich angesichts der als Warnstreik verniedlichtenKomplett-Stilllegung eines ganzen Landes die Frage gefallen lassen,ob sie nicht überzieht. Denn auch wenn die Arbeitgeber bislang nochkein konkretes Angebot vorgelegt haben - was sie am 15. Aprilschleunigst nachholen sollten -, so deutet die Rhetorik ihrerVerbandsvertreter doch auf eine Einigungsbereitschaft hin. Verdi ruftjedoch seit 2012 bei Bund und Kommunen ritualisiert bereits nach nureiner Tarifrunde zu flächendeckenden Warnstreiks auf. Mit dieserkalkulierten Krawall-Einstellung und überflüssigenMachtdemonstrationen verkompliziert sie die Verhandlungen unnötig undliefert all jenen Kritikern Munition, die deshalb Zwangsschlichtungenoder gar die Beschränkungen des Streikrechts im öffentlichen Dienstfordern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell