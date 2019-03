Rheinische Post: Kommentar: Verbreiteter Missbrauch

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Je mehr Details im Fall des massenhaftenKindesmissbrauchs in Lügde bekannt werden, desto unfassbarer ist, wielange die Täter unentdeckt blieben. Einem Bericht desNRW-Familienministeriums zufolge waren daran offenkundig nun auchnoch Doppel-Zuständigkeiten der Jugendämter in NRW und Niedersachsenschuld. Während die Nordrhein-Westfalen das Kindeswohl in Gefahrsahen, glaubten die Niedersachsen den Beteuerungen des Pflegevaters.Im Ergebnis blieb das Mädchen bei seinem Peiniger. Es werden vieleLehren aus diesem schrecklichen Fall zu ziehen sein. Jenseits derAufarbeitung des Behörden-Versagens sollte aber eine Erkenntnis umsich greifen: Kindesmissbrauch ist alltäglicher, als viele meinen -gerade im Familien- und Bekanntenkreis. Manch einer, der an führenderStelle zurzeit mit der Aufklärung des Falls Lügde betraut ist,spricht von einer erschreckenden Dimension des Kindesmissbrauchs inunserer Gesellschaft. Dass dies gern verdrängt wird, macht es denTätern leicht, unentdeckt zu bleiben. Davon hat auch der mutmaßlicheKinderschänder von Lügde profitiert.