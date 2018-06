Rheinische Post: Kommentar: Die Verantwortung liegt bei uns allen

Düsseldorf (ots) - Es sind Zahlen, die nur schwer zu ertragensind. Zwei Kinder werden im Durchschnitt wöchentlich in Deutschlandgetötet. Täglich werden fast 50 misshandelt oder sexuell missbraucht.Es sind Zahlen, die will keiner hören, lesen, darüber schreiben. Dennsie zeigen: Gewalt gegen Kinder ist nicht ungewöhnlich, sondernpassiert jeden Tag und vielleicht in unserer Umgebung. Die Tatenwerden immer häufiger auch gefilmt, fotografiert und im Internetverbreitet - eine neue Dimension der Gewalt. In vielen Fällen findensich die Täter im direkten Umfeld: Eltern, Verwandte, Freunde. Dochdamit ist die Frage der Verantwortung, vor allem für zukünftigeFälle, nicht beantwortet. Es braucht mehr Mitarbeiter inJugendämtern, die Alarmsignale erkennen und Zeit haben, einenVerdacht zu verfolgen. Es braucht Lehrer, Trainer, Kinderbetreuer,die wahrnehmen, wenn Kinder sich verändern. Es braucht Ärzte, die beiAnzeichen von Gewalt reagieren. Es braucht genug Ermittler, um dieTäter und die Opfer zu finden. Es braucht mehr Richter undStaatsanwälte, die schnellere Verfahren ermöglichen. Und es brauchtFamilien und Freunde, die nicht aus Scham oder Ratlosigkeit die Augenschließen. Auch wenn es schwer zu ertragen ist.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell