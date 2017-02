Rheinische Post: Kommentar: VW traut man inzwischen alles zu

Düsseldorf (ots) - Alle haben frühzeitig Bescheid gewusst,behauptet VW-Patriarch Ferdinand Piëch: der Betriebsratschef, derdamalige Chef der IG Metall, sogar Niedersachsens Ministerpräsidentüber die Sache mit dem Abgasskandal und die Ermittlungen in den USA.Ist das die Rache eines alten Mannes nach einem verlorenenMachtkampf? Wer weiß das schon. Viel schlimmer ist: Ausschließen,dass es genauso wie von Piëch behauptet gewesen sein könnte, kann manes trotz aller Dementis nicht. Das ist das Fatale an Volkswagen imJahr 2017: Man traut dem Konzern und den Beteiligten inzwischen(fast) alles zu. Das bisherige Krisenmanagement von VW hat im Grundenur dafür gesorgt, dass die Zweifel am Aufklärungswillen und amtatsächlichen Neuanfang wachsen. Würde es hier nicht um denArbeitgeber von rund 600.000 Menschen und einen der wichtigstenWirtschaftskonzerne Deutschlands gehen, könnte man diesem Dramafasziniert zuschauen. So aber bleibt die Sorge, dass die persönlichenFehden von ein paar Machtmenschen am Ende das ganze Unternehmen wieein Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Schon jetzt sind dieLeidtragenden die Arbeiter, die Autohändler, die Kunden. Es reicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell