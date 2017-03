Rheinische Post: Kommentar / VW fast wieder Tritt = Von Maximilian Plück

Düsseldorf (ots) - Beim Wolfsburger Autobauer stellte sichangesichts der Vorlagen der Bilanzdaten die Frage: schwarzer Tag oderschwarze Zahlen? Nach dem Skandal-getriebenen Verlust in Höhe von 1,6Milliarden Euro 2015 hat der immer noch größte Autobauer der Weltwieder Tritt gefasst. Das hätte sich auch in den Manager-Gehälternwiderspiegeln können, doch dieser Versuchung erlag VW nicht. Nochbevor die neu beschlossene Obergrenze für die Managergehälter inKraft tritt, fallen die Vorstandsgehälter schmaler aus als noch zuWinterkorns Zeiten. Die betonte Zurückhaltung ist ein richtigesZeichen und ein wichtiger Schritt, um Ruhe zu erzeugen. Und die istbitter nötig: Die Rechtsstreitigkeiten rund um den Abgasskandal sindnicht ausgestanden, der größte Konzernumbau der Geschichte in vollemGange, und die Umstellung auf Elektromobilität wird noch enormeAnstrengungen erfordern. Das sollten sich auch Betriebsratschef BerndOsterloh und Markenchef Herbert Diess zu Herzen nehmen. DerenDauerfehde belastet die Belegschaft mehr als jeder Streit umManagergehälter.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell