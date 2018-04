Rheinische Post: Kommentar: VW bleibt VW

Düsseldorf (ots) - Matthias Müller wird als der Manager in dieGeschichte von Volkswagen eingehen, der trotz Diesel-Skandals denTitel als weltgrößter Autohersteller verteidigte und nebenbeiMilliardengewinne einfuhr. Doch gleichzeitig ist VW auch im viertenJahr des Abgasskandals die Diskussionen um den Diesel-Motor nichtlosgeworden. Sie dürften auch Müllers mutmaßlichen Nachfolger HerbertDiess weiter beschäftigen. Ein Kurswechsel ist deswegen jedoch nichtzu erwarten. Der frühere BMW-Manager ist als knallharter Verhandlerund Sanierer bekannt, der die Kosten im Blick hat und für seine Zielekeinem Konflikt aus dem Weg geht. Er mag dabei weniger polarisierenals Müller, der auch bei unpopulären Themen wie hohenManagergehältern unverblümt seine Meinung sagt. Nachgiebiger dürfteer nicht sein. So machte er zuletzt bereits klar, was er vonHardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos hält: Nichts. Es mag sichalso vieles in Wolfsburg ändern - das Kernproblem für vonFahrverboten bedrohte Volkswagen-Kunden bleibt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell