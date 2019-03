Rheinische Post: Kommentar: Die VW-Lektion

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Seit Herbert Diess den Chefposten beimAutohersteller Volkswagen übernommen hat, treibt er dieTransformation des Konzerns mit Tempo voran. Die Partnerschaft mitdem Online-Riesen Amazon, mit dem eine Industrial Cloud aufgebautwerden soll, ist da nur der nächste logische Schritt. Sie soll dieProzesse in den Fabriken des Konzerns beschleunigen, im nächstenSchritt könnten sich auch Zulieferer aufschalten - so entstünde einePlattform. Der Wandel der Mobilität wird noch mit vielen solcherKooperationen einhergehen. Und genauso, wie in einem Volkswagen auchTeile japanischer, amerikanischer oder chinesischer Zuliefererverbaut werden können, kann das Unternehmen bei der Digitalisierungmit US-Konzernen zusammenarbeiten. Gleichzeitig zeigt die Kooperationjedoch die Schwachstellen der deutschen und europäischen Industrieauf. Bei zentralen Elementen der Mobilität bzw. Fertigung der Zukunft- Batteriezellen und Cloud-Diensten - sind deutsche Unternehmen vonausländischen Partnern abhängig. Beruhigend für denIndustrie-Standort Deutschland ist das nicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell