Rheinische Post: Kommentar: VON GREGOR MAYNTZ Neue Fragen zur Anti-Terror-Architektur

Düsseldorf (ots) - Die Bluttat von Straßburg zeigt die Grenzen derGefahrenabwehr. Auch noch so starke Betonpoller können einenWeihnachtsmarkt nicht vor Terror schützen. Sogar schussbereiteSicherheitskräfte halten einen radikalisierten Täter nicht davon ab,das Feuer auf Weihnachtsmarktbesucher zu eröffnen. Der Anschlag zeigtaber auch auf, dass Politik und Behörden noch so einigesnachzuschärfen haben. Wie beim mutmaßlichen Haupttäter derMassenvergewaltigung in Freiburg hatten die Behörden den 29 Jahrealten Franzosen von Straßburg nicht nur allgemein auf dem Schirm,sondern sollten ihn in Haft nehmen. Offensichtlich braucht es mehrKonsequenz, einen als gefährlich für die Allgemeinheit eingestuftenBeschuldigten auch zügig in Haft zu nehmen. Zudem sind diegrenzüberschreitenden Abläufe im Detail aufzuklären. Möglicherweisegreift es immer noch viel zu kurz, dass die deutschen Behörden zureffizienten Terrorabwehr auf einen täglichen bundesweiten AustauschDutzender Behörden setzen. Wenn einer mit Gefährdungspotenzial fürFrankreich, Deutschland, die Schweiz und Luxemburg in einem derLänder zum Terroristen wird, dann muss das zu neuem Nachdenken überdie europäische Architektur der Terrorabwehr führen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell