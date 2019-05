Rheinische Post: Kommentar: Unterricht verbessern

Düsseldorf (ots) - Man muss in der Zeit nicht weit zurückgehen, dabestanden Matheaufgaben im Abitur zumeist aus nüchternem Text, derden Schülern einen abstrakten Sachverhalt darlegte, den es zu lösengalt. Einen Bezug zur Realität hatten die Aufgaben nicht. Das hatsich geändert. Die Schüler lösen heute nicht einfach nur Aufgaben,sie lösen alltagsnahe Probleme. Das führt zu mehr Text. Und genauhier liegt Jahr für Jahr meist das Problem. Es ist nicht dieSchwierigkeit der Aufgabe an sich, an der die Schüler mitunterverzweifeln. Es ist die Textmenge, die verunsichern kann. Heutzutagewird von den Schülern erwartet, wie ein Mathematiker zu denken. Siesollen analysieren, kreativ sein. Eine gute Vorbereitung auf dasAbitur kann viel Unsicherheit nehmen. Und hier kommen natürlich dieLehrer ins Spiel. Denn der Unterricht muss auf die neuen Standardsausgerichtet sein. Der Chef der Bildungsvergleichsstudie Pisa,Andreas Schleicher, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass diedeutschen Schüler nicht leichtere Abituraufgaben, sondern besserenUnterricht verdient haben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell