Rheinische Post: Kommentar: Unter falscher Flagge

Düsseldorf (ots) - Mesut Özil und Ilkay Gündogan sind inGelsenkirchen geboren und aufgewachsen. Die türkischstämmigenFußballer haben ihre Laufbahn in Deutschland begonnen und sichbewusst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft entschieden. Dashat sportliche Gründe, aber auch eine wirtschaftliche Komponente. Mitdem Adler auf der Brust ist es einfacher, sich hierzulande vermarktenzu lassen. Man kann es als problematisch empfinden, dass Özil alsdeutscher Nationalspieler das Mitsingen der Hymne verweigert. Manmuss von einem Mitglied der Nationalmannschaft erwarten, dass es sichzu seinem Heimatland bekennt. Und dann ist Frank-Walter SteinmeierPräsident - und nicht Recep Tayyip Erdogan. Es ist ein alarmierendesSignal für die Integrationsbemühungen des DFB, wenn zwei soprominente Akteure sich für Wahlkampfzwecke einspannen lassen. Heutenominiert Joachim Löw sein vorläufiges Aufgebot für die WM. Mit dabeisollten nur Spieler sein, die wissen, dass ihr Präsident in Berlinseinen Amtssitz hat - und nicht in Ankara. www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell