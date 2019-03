Rheinische Post: Kommentar: Unseriöse Debatte

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Der Anliegerbeitrag fürStraßensanierungsmaßnahmen ist für die Betroffenen ein Ärgernis. DieDiskussion über die Abschaffung der Zwangsabgabe ist es inzwischenaber auch. Wie so oft bei finanzpolitischen Debatten haben wiederdiejenigen Populisten den größten Zulauf, die eine ersatzloseAbschaffung der Abgabe fordern. Die ist aber nicht möglich. Wenn dieanliegenden Immobilienbesitzer die weit über 100 Millionen Euro proJahr für die notwendigen Sanierungen nicht mehr zahlen, werden anderedas Geld aufbringen müssen. Könnte man allen, die keinen alternativenFinanzierungsweg aufzeigen, wegen mangelnder Seriosität den Mundverbieten, wäre die Debatte nur noch halb so laut. Zu den semi-seriösformulierten Vorschlägen gehört auch der der SPD. Sie will, dass dieKosten aus dem allgemeinen Landeshaushalt bezahlt werden. Seriösformuliert müsste der Vorschlag lauten: Bislang tragen dieImmobilienbesitzer den Kostenanteil alleine. Künftig sollen Mieterund Vermieter gleichermaßen zahlen. Was genau, liebe SPD, isteigentlich der soziale Kern dieser mieterfeindlichen Politik?www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell