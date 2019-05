Rheinische Post: Kommentar: Uneins über die Hymne

Düsseldorf (ots) - Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelowhat wohl geahnt, welches Echo er mit seiner Kritik an der deutschenNationalhymne auslösen wird. Der Wunsch nach einer gemeinsamen Hymnevon Ost und West wird "nur für empörte Aufmerksamkeit sorgen", sagteer unserer Redaktion. Er sollte recht behalten. Obwohl die Deutschennoch immer zurückhaltend beim Bekunden nationaler Gefühle sind,nehmen sie leidenschaftlich an der Debatte teil, ob die jetzige Hymnedie richtige für das vereinigte Deutschland sei. Da viele inOstdeutschland sich mit der Fallersleben-Hymne schwertun, wirftRamelow zu Recht Fragen auf. Und man muss sagen, Brechts Kinderhymnewäre ein würdiger Text für ein gemeinsames Lied der Deutschen. WasRamelow unterschlägt, ist die geschichtliche Dimension. Ursprünglichals Freiheitslied komponiert, wurde die Hymne von den Nazismissbraucht. Aber sie steht auch für die Rückkehr der Demokratie,nicht zuletzt für die Einheit. Während der WM 2006 war sie Ausdruckder Freiheit. Wir sollten an ihr festhalten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell