Rheinische Post: Kommentar / Und täglich grüßt die Monokelkobra = Von Alexander Triesch

Düsseldorf (ots) - Wer sich hierzulande einen Pitbull Terrieranschaffen will, der muss erstmal nachweisen, dass er nicht psychischkrank ist. Und überhaupt etwas von Hunden versteht. EineHaftpflichtversicherung und eine Wohnung, aus der das Tier nichtausbrechen kann, braucht er auch. Wer hingegen eine Kobra will, diemit einem Biss töten kann, bestellt die Schlange einfach online undlegt sie im Wohnzimmer ins Terrarium.Solche Vorschriften passen nicht zusammen - und NRW täte gutdaran, dem Beispiel anderer Länder wie Bayern zu folgen, in denenjedes gefährliche Tier gemeldet werden muss. Deshalb ist es gut, dassUmweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nun strengere Regelnfordert. Dann werden die Behörden wenigstens nicht mehr überrascht,wenn wie nun in Herne eine giftige Monokelkobra dem Halterdavonschlängelt. 30 Nachbarn mussten ihre Wohnung verlassen. Dennniemand weiß, wo die Schlange jetzt herumkriecht. Es ist auchmöglich, dass sie unter den anderen 20 Kobras ist, die mit dem Mannzusammenleben.So etwas darf nicht sein. Bei exotischen Tieren hat es dieNRW-Regierung bislang nicht für nötig gehalten, Regeln zu erlassen,weil es fast nie zu Angriffen kommt. Das bedeutet aber nicht, dassdiese völlig unmöglich sind. Ein "Führerschein" oderSachkundenachweis für Schlangenhalter wäre daher ein Anfang. Wenn esRestriktionen für den Umgang mit gefährlichen Hunden gibt, warum dannnicht auch für die Haltung potenziell tödlicher Exoten?Tierliebhaber können gerne einen halben Zoo in ihrem Haus züchten.Nur müssen strengere Regeln dafür geschaffen werden. Ansätze dazu gabes bereits, sie wurden aber abgeschmettert. Nun ist der geeigneteZeitpunkt. Zu warten, bis die nächste Kobra entwischt, ist derfalsche Weg.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell