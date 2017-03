Rheinische Post: Kommentar / Unbesetzte Stellen sind kein Luxusproblem = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Im Schulbereich in Nordrhein-Westfalen sindhunderte Planstellen unbesetzt - und die Düsseldorfer Landesregierungspricht davon, dass der aktuelle Bedarf nicht so hoch sei wiegedacht. Nun soll der Stellenbedarf entsprechend angepasst werden.Dabei hatte doch Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) noch vorKurzem angekündigt, pensionierte Lehrer extra aus dem Ruhestandzurückzuholen, um die Unterrichtsversorgung zu sichern. UndElternverbände beschweren sich seit Jahren über den hohenUnterrichtsausfall, was sich allerdings nicht mit den Statistiken derLandesregierung deckt. Zugleich gibt es kritische Hinweise, dassInklusion nur funktionieren kann, wenn es ausreichend Personal in denSchulen gibt. Einige hundert Lehrer mehr könnten da einiges bewirken.Besorgniserregend ist zudem, dass auch in der Finanzverwaltunghunderte Planstellen unbesetzt sind - trotz intensiver Werbung umNachwuchs. Wenn aber mehr Arbeit auf weniger Schreibtischen landet,dann ist die Steuergerechtigkeit in Gefahr. Wer betrügen will, kommtleichter durch. Und das gilt nicht nur für die Steuer - auch in derJustiz gibt es viele offene Stellen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell