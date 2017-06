Rheinische Post: Kommentar / Unbequemer Verdacht = Von Martina Stöcker

Düsseldorf (ots) - Weil drei Briten wohl das falsche Buch alsReiselektüre auswählten und eine Frau sie über Terror sprechen hörte,hat sich ein Pilot entschieden, eine Easyjet-Maschine außerplanmäßigin Köln zu landen. Dann folgten die Evakuierung und Durchsuchung derMaschine. Und die drei Männer mussten eine Nacht in Gewahrsamverbringen: Sie wurden verhört, ihre Handydaten gecheckt. Nun stelltsich heraus: Es war nichts dran, es gab keine Bedrohung. Und deshalbwirkt das ganze Szenario, das sich an Bord und am Flughafenabgespielt hat, völlig übertrieben. Doch was bleibt denSicherheitsbehörden übrig? Wenn es Hinweise gibt, müssen sie handeln.Auch wenn sie wissen, dass sie in den meisten Fällen, die sich späterals Fehlalarm herausstellen, am Ende als die Dummen dastehen. Undsich von Besserwissern ohne Verantwortung erklären lassen müssen,warum die Aktionen überflüssig waren. Wir Bürger fordern vonBehörden, wachsam zu sein und einem Verdacht nachzugehen. Ichpersönlich gewöhne mich deshalb lieber an Unbequemlichkeiten durchFehlalarme als an Terrortote.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell