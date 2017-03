Rheinische Post: Kommentar: Unbelehrbare Banker

Düsseldorf (ots) - Neun Jahre ist die Finanzkrise her. KeinBanker, dessen Institut mit Milliarden gerettet werden musste, wurdeernsthaft zur Rechenschaft gezogen. Strafen fielen, wenn überhaupt,milde aus. Vorsatz ist strafbar, Gier und Leichtsinn aber nicht.Darauf setzt auch HRE-Chef Georg Funke: Er war zwar so dumm, zuBeginn der Krise eine Tochter mit riskantem Geschäft zu kaufen, nutztaber nun den Prozess, um Ex-Finanzminister Steinbrück zubeschuldigen. Das passt ins Bild des Unbelehrbaren. EineEntschuldigung bei Steuerzahlern, die für Funkes Fehler büßen mussten- Fehlanzeige. Die Entwicklung ist schlecht für dasGerechtigkeitsempfinden im Land, in dem Supermarktkassierer wegenunterschlagener Leergutbons belangt werden. Zugleich birgt sieGefahren für die Zukunft. Wenn Manager (anders als Unternehmer) fürEntscheidungen nicht haften müssen, ist die Gefahr von Missmanagementhoch. Eine neue Finanzkrise ist nicht ausgeschlossen - zumalUS-Präsident Trump jetzt das Frank-Dodd-Gesetz kassiert, das Bankendas Spekulieren auf eigene Rechnung verbietet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell