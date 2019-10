Rheinische Post: Kommentar / Übung macht den Meister = Von Philipp Jacobs

Düsseldorf (ots) - Jeder, der schon einmal im Vorraum eines Operationssaals lagund darauf wartete, dass ihm der Anästhesist das Narkosemittel in die Venedrückt, kennt das Gefühl: Beklemmung und mitunter Angst machen sich breit. Manhofft, dass der Eingriff gut verlaufen wird und legt all sein Vertrauen in dasOP-Team. Nur wenige Patienten werden sich im Vorfeld des Eingriffs darüberinformiert haben, wie erfahren die Operateure sind - also wie oft sie diesenEingriff im Jahr vornehmen. Doch derlei Fallzahlen sind ein wichtiges Kriteriumfür die Wahl des richtigen Arztes.Ein Indikator sind hier zum Beispiel die Mindestmengen. Sie gibt es seit 2004für Eingriffe beziehungsweise Behandlungen, die besonders schwierig sind. Ärztemüssen hier eine bestimmte Fallzahl an Operationen vorweisen können, um dieEingriffe überhaupt durchführen zu dürfen. Es ist erwiesen, dass erfahrene Ärztesicherer und damit auch besser operieren als unerfahrene. Die Mindestmengen sinddamit ein wichtiges Hilfsmittel für Patienten.Leider gibt es bisher nur für sieben Bereiche Mindestmengen. Das ist zu wenig.Hinzu kommt, dass die vorhandenen Mindestmengen viel zu niedrig angesetzt sind.In Dänemark und auch den Niederlanden liegen die gesetzlich vorgeschriebenenMindestfallzahlen für schwierige Operationen deutlich höher. Dies hat dort zurFolge, dass sich die Kliniken spezialisieren. Genau das will man in Deutschlandeigentlich auch, nur fehlt der Mut, den Mindestmengenkatalog deutlich zuerweitern, beziehungsweise die Fallzahlen nach oben anzupassen. Denn das würdeeben auch bedeuten, dass viele Kliniken nicht mehr alle Operationen durchführendürften. Das ist aber der richtige Weg. Schwierige, planbare Operationen solltennur dort gemacht werden dürfen, wo die Expertise auch hoch ist.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell