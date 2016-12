Rheinische Post: Kommentar: Überforderte Behörden

Düsseldorf (ots) - Die einst so hoch gelobte deutsche Bürokratiescheitert an den Herausforderungen der Flüchtlingskrise. Was in derSilvesternacht mit Fehlplanung und Ohnmacht der Kölner Polizeibegann, hat sich im Laufe des Jahres zu einem kaum fassbarenOrganisationsversagen gesteigert. Erst wurden die Flüchtlingelückenhaft erfasst, später stellte sich heraus, dass nicht wenigeunter falschen Namen mehrfach registriert wurden. Der Berg derAsylanträge wächst, obwohl die Zahl der Zugereisten sinkt. In derTerrorabwehr gibt es, so zeigte sich beim Anschlag auf denWeihnachtsmarkt in Berlin, erhebliche, kaum nachvollziehbareSicherheitslücken. Wie kann es sein, dass der mutmaßliche AttentäterAmri zwar als Gefährder bekannt war, sich aber frei im Land bewegenkonnte? Bis 2016 galten die Deutschen weltweit als Meister imOrganisieren. Am Ende des Jahres steht fest, dass es anProfessionalität mangelt. Unserer Bürokratie fehlt es offensichtlichan fähigen Krisenmanagern und Kommunikationsstrategen. So ist imneuen Jahr kein Staat zu machen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell