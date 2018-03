Rheinische Post: Kommentar / Überflüssige Debatte = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die aktuelle Debatte um Hartz IV und einsolidarisches Grundeinkommen ist überflüssig und setzt die falschenSignale. Sie erweckt den Eindruck, als könne Hartz IV abgeschafftwerden. Auch wenn man den Begriff tilgen könnte, bliebe doch dasProblem, dass der Sozialstaat Langzeitarbeitslosen und ihren Familiennur das Existenzminimum gewähren kann. Denn der Sprung in einen auchniedrig entlohnten Job muss attraktiver sein, als allein vonstaatlichen Hilfen zu leben. Im Koalitionsvertrag ist einumfangreiches Programm vorgesehen, rund 150.000 Menschen eine Brückein eine bezahlte Arbeit zu bauen. Seit Jahrzehnten war keineRegierung auf diesem Feld mehr so ehrgeizig wie die frischvereidigte. SPD und Union haben vereinbart, Langzeitarbeitslosemöglichst in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wer den Sprungnicht schafft, soll eine gemeinnützige Arbeit angeboten bekommen. DasZiel, den Menschen eine Arbeit zu geben, ihnen dadurch auch zu einemstrukturieren Tag zu verhelfen und sie wieder Vorbild sein zu lassenfür ihre Kinder - das ist richtig.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell