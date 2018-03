Rheinische Post: Kommentar / Überfälliger Schritt = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Michael Groschek hat sich selbst stets alsÜbergangskandidaten bezeichnet. Der Chef der Landes-SPD ließ sichnach der historischen Wahlniederlage in NRW nur für einen Zeitraumvon zwei Jahren wählen. Noch kürzer fiel die Amtszeit vonFraktionschef Norbert Römer aus. Sein Mandat läuft Ende Mai aus. Mitdem 61-jährigen Groschek und dem 71-jährigen Römer treten zweiSozialdemokraten ab, die für die alte Ruhrgebiets-SPD stehen. DieAnfänge ihres politischen Engagements fielen in eine Zeit, in der dieSPD mit absoluten Mehrheiten unbehelligt in Düsseldorf regierenkonnte. Und in der das Ruhrgebiet die Herzkammer auch der Bundes-SPDwar. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ihre Kern-Klientel ist der SPDweitgehend abhandengekommen. Daher gilt es, den Prozess derErneuerung schleunigst voranzutreiben. Es ist gut, dass Groschekerkannt hat, dass er dafür nicht der Richtige ist. Die SPD kann essich nicht leisten, weitere wertvolle Monate verstreichen zu lassen,ohne dass die Parteireform entscheidend vorankommt. Groscheks Schrittwar überfällig.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell