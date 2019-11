Rheinische Post: Kommentar: Überfällige Kehrtwende bei Studiengebühren

Düsseldorf (ots) - Der Plan wirkte von Anfang an wie aus der Zeit gefallen. Vorallem die FDP hatte in den NRW-Koalitionsverhandlungen mit der CDU daraufgepocht, von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten Studiengebühren zu verlangen.FDP-Chef Christian Lindner erwartete, die Gebühren von 1500 Euro pro Semesterkönnten Einnahmen von rund 100 Millionen Euro im Jahr bringen. Es hätte zurFolge gehabt, dass aus Ländern wie Indien, China oder auch den USA sehr vielweniger Studierende nach NRW gekommen wären. An Musikhochschulen etwa stammtrund ein Drittel der Studierenden aus Ländern außerhalb der EU. Entsprechendgroß war der Widerstand der Hochschulen. Angesichts einer "überausbefruchtenden Internationalisierung von Bildung" sei die Einführung solcherStudiengebühren nicht sinnvoll und ebenso aus Gründen der Bildungsgerechtigkeitabzulehnen, lautete das vernichtende Urteil der Hochschullehrer in NRW. Rechthaben sie: Der Wissensaustausch mit fremden Kulturen kann gerade einem Land mitalten Industriestrukturen wie NRW nur guttun. Dass die CDU/FDP-Landesregierungnun einen Schlussstrich unter dieses Vorhaben setzt, ist die richtigeEntscheidung. Bleibt die Frage, wie die Hochschulen nun ohne die Einnahmen ausden Studiengebühren zurechtkommen. Viele Universitäten stecken in finanziellenNöten, Institute werden wie jetzt in Köln geschlossen. Die Relation vonStudierenden zu Professoren wird dadurch nicht besser, die Qualität der Lehreauch nicht. Die finanziellen Mittel pro Studierendem sind nicht nur an denFachhochschulen in den vergangenen Jahren gesunken. Dass die Landesregierung vordiesem Hintergrund nur 51 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen will,ist eine Enttäuschung. Und ein weiterer Anlass, die schwarze Null infrage zustellen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4452530OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell