Rheinische Post: Kommentar / Türkisches Porzellan = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Es ist die undankbare Aufgabe vonAußenministern, politische Scherben zusammenzukehren. Und anzerschlagenem Porzellan mangelt es derzeit nicht im Verhältniszwischen Deutschland und der Türkei. Nach allem, was man weiß, hatSigmar Gabriel die Probleme gegenüber seinem türkischen AmtskollegenMevlüt Çavusoglu mit der gebotenen Deutlichkeit angesprochen. Manmuss aber leider daran zweifeln, dass eine offene Aussprache genügt,um die ramponierten Beziehungen zu kitten. Solange die türkischeRegierung die Schuld an der angespannten Lage allein den Deutschenzuschiebt, ist die nächste verbale Eskalation programmiert. Offenbarhält der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an seinem Vorhabenfest, zu einem Wahlkampfauftritt nach Deutschland zu kommen. Dieseinfach zu verbieten, ist gewiss nicht einfach. Aber man darf sichauch fragen, ob wir Erdogans Nazi-Vorwürfe widerlegen müssen, indemwir ihn hierzulande reden lassen. Umgekehrt wäre es logisch: Dertürkische Präsident entschuldigt sich für seine Entgleisungen. Dannist er uns als Gast willkommen.