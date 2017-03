Rheinische Post: Kommentar: Türkische Mitregierung in Deutschland

Düsseldorf (ots) - Während wir uns in Deutschland über dieInhaftierung des Journalisten Deniz Yücel und dieInstrumentalisierung der türkischen Justiz gegen Kritiker vonPräsident Erdogan empören, geben sich türkische Minister inDeutschland die Klinke in die Hand. Heute kommt der Justizministernach Karlsruhe, um Wahlkampf zu machen; am Sonntag kommt derWirtschaftsminister nach Köln. Und ein Besuch von Erdogan persönlichdroht uns auch noch. In Ankara glaubt man offenbar, in Deutschlandgewissermaßen mitregieren zu dürfen. Das ist dreist, in derVergangenheit aber aus falsch verstandener diplomatischerZurückhaltung von der Bundesregierung auch nicht entschieden genugangeprangert worden. Im Fall Yücel hat man sich in Berlin nun zuklaren Worten durchgerungen und erhöht den Druck auf Erdogan. Das istgut so, reicht aber nicht aus. Wir können nicht akzeptieren, dasstürkische Minister bei uns von eben jener Meinungsfreiheitprofitieren, die sie im eigenen Land gerade wegsperren. SolcheAuftritte zu verbieten, fällt juristisch schwer. Aber was hindertunseren Außenminister eigentlich daran, in der Türkei eine flammendeRede für die Pressefreiheit zu halten? Als Privatmann natürlich.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell