Rheinische Post: Kommentar / Trumps Zumutungen = Von Martin Kessler

Es vergeht kein Tag, an dem Donald Trump nichtfür Schlagzeilen sorgt. Dass er sich selbst für den umtriebigstenUS-Präsidenten seit Franklin D. Roosevelt hält, mag man mitSchmunzeln quittieren. Schlimmer sind die Zumutungen, die uns dermächtigste Mann der Welt täglich beschert. Die jüngste Zumutungbezieht sich im Grunde auf einen alten Vorgang. Mit seinem Luxushotelin der Nähe des Weißen Hauses vermischt Trump in unzulässiger WeiseAmt und Geschäft. Es ist nachvollziehbar, dass die StaatsanwälteKlage einreichen. Selbst wenn nun ein langer Rechtsstreit folgt,heißt das nicht, dass Trump aus dem Schneider ist. Der Vorgang passtperfekt zur Reihe der Affären in der noch jungen Amtszeit Trumps. DieVerbindung im Wahlkampf zum Nato-Gegner Russland, die Einflussnahmeauf die Strafverfolgung in gleicher Sache und die vielenRücksichtslosigkeiten im Umgang mit Parlamentariern, Medien undGerichten zeugen von den demokratischen Defiziten des Präsidenten.Nur gut, dass die amerikanischen Institutionen funktionieren.Wenigstens jetzt noch.