Rheinische Post: Kommentar: Trumps Wende

Düsseldorf (ots) - Die Wende gehört zum Politik-Prinzip des DonaldTrump. Jetzt hat der US-Präsident seine Haltung zumAfghanistan-Einsatz gewendet - und damit die Nato beruhigt. Entgegenfrüherer Ankündigungen will Trump nun doch nicht den Rückzug ausAfghanistan vorantreiben, sondern - Kommando zurück - die US-Truppendort aufstocken. Es siegt die Erkenntnis, dass das höchst instabileAfghanistan nicht sich selbst überlassen werden kann, sollen mehr als15 Jahre Krieg, Kampf und Ausbildung nicht vergeblich gewesen sein.Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf andere Truppensteller, darunterDeutschland, das mit bis zu 980 Soldaten das drittgrößte Kontingentam Hindukusch stellt. Dieser Einsatz ist damit - auch für dieBundeswehr - noch lange nicht zu Ende. Wie lange noch? Die Talibanbeantworten die Frage gerne so: Der Westen hat die Uhr, wir haben dieZeit. Insofern wird sie auch die jüngste Ankündigung desUS-Präsidenten nicht schrecken. Mit Trumps Afghanistan-Wende rücktaber auch ein Abzug der Bundeswehr in einige Ferne. Im Bündnis giltdie Devise: gemeinsam rein, gemeinsam raus. Afghanistan bräuchteeinen funktionierenden Nationalstaat. Doch Trump will nach eigenerCowboy-Rhetorik lieber Terroristen töten. Wenn Frieden so einfachwäre.