Rheinische Post: Kommentar / Trumps Musik = Von Frank Herrmann

Düsseldorf (ots) - Warum? Wieso bringt es der amerikanischePräsident nicht fertig, klar auf Distanz zum rechten Sumpf zu gehen?Am Montag hat er es ausnahmsweise getan, auf Anraten weitsichtigererBerater, die ihn zu staatsmännischen Worten drängten. Tags darauf warer wieder der alte Trump, der Demagoge, der nichts dabei findet, mitultrarechten Gedanken zu flirten. "Make America Great Again": In denOhren Richard Spencers, des Neonazis an der Spitze derAlt-Right-Bewegung, klingt seine Wahlkampfparole, als ginge es darum,das alte, das weiße Amerika wieder groß zu machen. Das nostalgischverklärte Amerika zurückzuholen. Trump hat dem nie widersprochen, eswar ja tatsächlich auch seine Musik. Mit latent fremdenfeindlicherPolemik bewegte sich der Kandidat Trump nicht selten im gedanklichenKorridor von Leuten wie Spencer. Und den Präsidenten Trump stört esoffenbar nicht, dass die zersplitterte US-Rechte durch seinenWahlsieg Aufwind spürt und ganz versessen ist aufMachtdemonstrationen. Ein Problem scheint er darin nicht zu sehen,das ist das Problem.