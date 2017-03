Rheinische Post: Kommentar / Trumps Fairness = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Lassen wir die Banalitäten um Mimik undHandschlag beim USA-Besuch von Bundeskanzlerin Merkel beiseite,bleibt ein inhaltlich konfliktreiches, aber nicht hoffnungsfreiesTreffen. Donald Trump will den Außenhandel nicht abschaffen, er willihn für die heimischen Arbeiter nur lukrativer gestalten. Das ist einUnterschied. Daran lässt sich anknüpfen, wenn die EU ihreHandlungsfähigkeit wiedergefunden hat. Fairer Handel bedeutet für denGeschäftsmann, der in der Pressekonferenz versehentlich von "unsererFirma" statt "unserem Land" sprach: mehr Aufträge, mehr Jobs, mehrEinkommen für US-Amerikaner. Das ist die Chance für dasFreihandelsabkommen TTIP. Denn eine Intensivierung des Handels durcheffiziente Verfahren und niedrige Hemmnisse verspricht beiden SeitenWachstum. Wohlstandszuwächse entstehen, wo Grenzen offen und derAustausch tief ist. Konkretes Beispiel: BMW exportiert mehr Autos ausden USA in die Welt als GM und Ford zusammen. Das bringt Jobs undWertschöpfung in Amerika, aber auch Standortsicherheit, neue Aufträgefür München. Win-win.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell