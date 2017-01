Rheinische Post: Kommentar / Trumps Diktat = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Donald Trump könnte schneller an seinepolitischen Grenzen stoßen, als er die Grenze zu Mexiko dichtmachenkann. Den ersten Eklat hat er jedenfalls schon verursacht: MexikosPräsident hat seinen für Dienstag geplanten Besuch in Washingtonabgesagt. Ein logischer Schritt, denn über sein Projekt einesGrenzwalls, für das die Mexikaner obendrein bezahlen sollen, wollteTrump ganz offensichtlich gar nicht mehr verhandeln. Der neue Mann imWeißen Haus scheint zu glauben, dass sich alle Welt seinem Diktat zuunterwerfen hat. Seit Tagen unterzeichnet Trump am laufenden BandErlasse, als gäbe es kein Morgen. Als ließe sich alles mit einemFederstrich regeln. Es ist eine Politik der einsamen Entscheidungen,die herzlich wenig Rücksicht darauf nimmt, was die Betroffenen dazuzu sagen haben. Auch der Bau der Mexiko-Mauer folgt keinerKosten-Nutzen-Analyse, sondern einem einfachen Kalkül: DasNachbarland soll erst gedemütigt und dann gefügig gemacht werden. Mitdieser brutalen Masche kann man vielleicht Geschäfte machen. Aber aufDauer kein Land regieren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell