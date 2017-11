Düsseldorf (ots) - Gut möglich, dass Donald Trump einst in denGeschichtsbüchern gut wegkommt. In den chinesischenGeschichtsbüchern, wohlgemerkt. Asiens Großmacht strebt nach einerglobalen Vormachtstellung, und der amtierende US-Präsident räumtdafür bereitwillig den Weg frei. Mit seiner America-First-Politikbeschleunigt Trump den Bedeutungsverlust der USA, der historischprogrammiert ist, nun aber wie im Zeitraffer abläuft - mit all denRisiken, die solch ein Umbruch mit sich bringt. Trumps VorgängerBarack Obama hatte noch versucht, die chinesische Expansioneinzudämmen. Doch das amerikanisch-asiatische Handelsabkommen TPP,das in der Region ein Gegengewicht zum chinesischen Giganten schaffensollte, wurde von Trump unter Triumphgeheul gekippt. Für die Sorgenvon Amerikas Verbündeten im Pazifik, die sich von Chinas Machtstrebenökonomisch wie militärisch bedroht sehen, interessiert sich derAmerica-First-Präsident offensichtlich kein bisschen. AbsehbareFolge: Bald wird sich dort niemand mehr für die USA interessieren. Eswird immer einsamer um Amerika.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell