Rheinische Post: Kommentar: Trump, der Trottel

Düsseldorf (ots) - Ein Enthüllungsbuch über die Zustände im WeißenHaus unter Donald Trump hat in Washington eingeschlagen wie eineBombe. Der mächtigste Mann der westlichen Welt wird darin alsunzurechnungsfähiger, selbstverliebter Trottel dargestellt, seineEntourage als ahnungslose Truppe von Ja-Sagern und skrupellosenKarrieristen. Auch wenn man nicht sagen kann, ob das alles wahr ist,so deckt sich doch vieles davon mit den Eindrücken, die man im erstenAmtsjahr Trumps gewinnen konnte. Aber, man täusche sich nicht: Überdieses Skandal-Buch wird Donald Trump nicht stolpern. Seine Anhängerwerden es nur als erneuten Versuch politischer Gegner bewerten, ihrenHelden mit Schmutz zu bewerfen. Auch den Kampf mit seinem einstigenStrategieberater Steve Bannon über die Meinungshoheit imrechtspopulistischen Lager scheint Trump zu gewinnen. Was ihm dagegengefährlich werden kann, sind die in dem Buch enthaltenen Aussagen vonMitarbeitern über mutmaßlich illegale Kontakte zur russischenRegierung. FBI-Sonderermittler Robert Mueller wird die Passagen mitInteresse lesen.