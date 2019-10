Rheinische Post: Kommentar: Trippelschritte fürs Klima // von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Zwei Drittel der Deutschen waren jüngst imZDF-Deutschlandtrend der Meinung, dass Fliegen teurer werden sollte,um die klimaschädliche Vielfliegerei einzudämmen. Das ist eineerfreulich klare Mehrheit. Klimaschutz fängt mit der Erkenntnis an,dass sich grundsätzlich etwas ändern muss im Mobilitätsverhalten. Maleben nach Mailand zu fliegen, nur um sich neue Schuhe zu kaufen, dassollte es nicht mehr geben. Wenn es aber um das tatsächlicheVerhalten jedes Einzelnen geht, ist der Weg zum wirksamen Klimaschutznoch weit: Seit es die Protestbewegung "Fridays for Future" gibt,sind die Starts von deutschem Boden sogar weiter gestiegen.Anreize zur Verhaltensänderung zu setzen, ist das politische Gebotder Stunde. Die Bundesregierung geht mit dem Klimapaket Schritte indie richtige Richtung, aber es sind nur Trippelschritte. DieLuftverkehrsabgabe soll vor allem für Inlandsflüge etwas mehr erhöhtwerden als zunächst geplant. Sie steigt ab April 2020 nicht nur umdrei, sondern um rund 5,50 Euro. Zugleich will die Bahn ihreTicketpreise infolge einer ermäßigten Mehrwertsteuer im Fernverkehrum zehn Prozent senken. Unterm Strich dürften dieWettbewerbsnachteile der Bahn gegenüber dem Luftverkehr aber auchnach dem bisschen Drehen an diesen Stellschrauben nicht eingeebnetsein.Zumal die Bundesregierung auch noch nicht entschieden hat, wie sieihren Plan umsetzen will, Dumpingpreise im Flugverkehr künftigauszuschließen. Sie hat zwar erklärt, sie wolle verbieten, dassAirlines Tickets anbieten, die günstiger sind als die Summe derAbgaben und Gebühren. Solange Easyjet und Co. Flüge weiter für denBruchteil eines Bahnticketpreises anbieten dürfen, werden diegeringere Mehrwertsteuer für die Bahn oder die höhereLuftverkehrsabgabe wirkungslos bleiben.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell