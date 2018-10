Rheinische Post: Kommentar: Trend verschlafen

Düsseldorf (ots) - Zwanzig Prozent der Stickoxidemissionen indeutschen Städten stammen im Durchschnitt von Diesel-Bussen imöffentlichen Nahverkehr. Es ist daher sinnvoll, dass viele Kommunenihre Fuhrparks nachrüsten und auf mittlere Sicht komplett aufElektro-Busse umstellen wollen, um die Luftreinhaltepläne zu erfüllenund Diesel-Fahrverbote abzuwenden. Doch dieses Vorhaben könntescheitern - weil es Lieferengpässe gibt. Viele der großen deutschenAuto- und Lkw-Hersteller haben schlicht keine eigenen E-Busse imAngebot. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warb jetzt inPolen inständig darum, der dortige Hersteller möge sich doch miteiner Produktion in NRW niederlassen. Auch chinesische E-Busse tragenzunehmend dazu bei, dass die Luft in deutschen Städten sauberer wird.Warum die deutschen Hersteller auch den Trend zu E-Bussen verschlafenhaben? Sie glaubten offenbar nicht daran, dass es dafür irgendwanneinmal eine Nachfrage geben würde. Und vertrauten dabei wohl einmalmehr der Macht ihrer Lobbyisten. So wie in der Frage derHardware-Nachrüstungen für Diesel-Pkw.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell