Rheinische Post: Kommentar: Tote an Israels Freudentag

Düsseldorf (ots) - Die Gründung des jüdischen Staats vor 70 Jahrenist für Israel ein Freudentag, die Palästinenser dagegen beklagen ihnals ihre größte Katastrophe. Das ist nicht neu. Dass nun ausgerechnetdieser Jahrestag in einem Blutbad endet, hat vor allem damit zu tun,dass spätestens seit Donald Trumps Entscheidung, die US-Botschaftnach Jerusalem zu verlegen, die Hoffnung der Palästinenser auf eineneigenen Staat so gut wie erloschen ist. Was sich da am Grenzzaun zumGazastreifen abspielt, ist eine zynische Inszenierung der Hamas, dieIsrael den Tod geschworen hat. Aber sie wäre wohl nicht möglich, ohnedieses Gefühl der wütenden Ohnmacht unter den Palästinensern. Mansollte mit Ratschlägen gegenüber einem Land, das sich Zeit seinerExistenz von Todfeinden umringt sah, sehr vorsichtig sein. Aber vielzu lange schon haben die Betonköpfe auf beiden Seiten ihreAlles-oder-Nichts-Politik betrieben. Viele Israelis haben sich mitdem Status quo arrangiert, aber ist das die Normalität, nach der siesich sehnen? Ihr Land ist militärisch stark wie nie, und geradedeswegen sollte es einen neuen Anlauf nehmen, um mit denPalästinensern zu einem Deal zu kommen - gerade angesichts derwachsenden Bedrohung aus dem Iran.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell