Rheinische Post: Kommentar / Tierkliniken müssen entlastet werden = Von Merlin Bartel

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Kliniken für Kleintiere inDeutschland ist in den vergangenen Jahren stark geschrumpft. Dasszwei bekannte Kliniken in Düsseldorf und Duisburg seit Kurzem nachtsgeschlossen bleiben, ist ein Alarmsignal. Dass die Klinik in Haan einEinzugsgebiet von 100 Kilometern hat, kann im dicht besiedelten NRWnicht sein. Dort können unmöglich alle Tier-Patienten aus Düsseldorfund Duisburg zusätzlich behandelt werden.Die Politik hat einen Entwurf in Umlauf gebracht und will auf dieForderungen der Tiermediziner eingehen. Das ist ein gutes Zeichen undzeigt, dass der drohende Versorgungsengpass für Tiere erkannt wordenist. Jetzt müssen zeitnah Maßnahmen folgen. Ein großer Schritt wäre,das Arbeitszeitgesetz für Tierärzte dem von Humanmedizinernanzugleichen. So könnte ein Tierarzt eine OP beenden, ohne mit einerStrafe rechnen zu müssen. Auch zusätzliche Notdienst-Ringe vonTierarztpraxen würden die Kliniken entlasten.Andererseits sollten sich auch Tierbesitzer selbst hinterfragen.Es ist verständlich, dass sie sich Sorgen machen, wenn ihr Hund nichtmehr frisst oder ihre Katze kränkelt. Aber muss es immer direkt dieKlinik sein? Tierärzte berichten, dass sie schon nachts wegenFlohbefall kontaktiert wurden. Das führt zu unnötigen Wartezeiten,denn es gilt: Notfälle gehen vor. Die Kritik an den langenWartezeiten ist fehl am Platz: Schließlich arbeiten die Ärzte rund umdie Uhr, Tag und Nacht.Um tierische Patienten mit Lappalien abzuschrecken und die hohenKosten der 24-Stunden-Bereitschaft in Kliniken zu decken, sind diegeforderten höheren Gebühren ein adäquates Mittel. Es muss jedochverhindert werden, dass sich Tierbesitzer wichtige Operationen nichtmehr leisten können. Niemand sollte überlegen müssen, ob sein Geldreicht, um das Leben des Haustieres zu retten.