Rheinische Post: Kommentar: Theresa May hat versagt

Düsseldorf (ots) - Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen:Theresa May hat als Brexit-Premierministerin versagt. Beim zentralenProjekt ihrer Amtszeit muss ihr jetzt das Heft des Handelns aus derHand genommen werden. May hat den Brexit von Anfang an als eine reininterne Angelegenheit für die Konservative Partei behandelt. Dabeihat der EU-Austritt das gesamte Land in zwei verfeindete Lagergeteilt. Es gab Angebote von Labour-Abgeordneten zur Zusammenarbeit,aber die Premierministerin war der irrigen Ansicht, dass sieinnerhalb ihrer zerstrittenen Partei einen konsensfähigen Weg findenkönne. Statt die Hand auszustrecken und zu versuchen, die politischeKluft zum Lager der Brexit-Gegner zu überbrücken, hat sie sich lieberden Hardlinern in der Regierungsfraktion angedient. Die haben sichbedankt und dann weiter eifrig an ihrem Stuhl gesägt. Das Unterhausmuss jetzt versuchen, einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden,und danach die Regierung anweisen, in Brüssel um die nötigenÄnderungen nachzusuchen. Der Brexit könnte dann auf einen VerbleibGroßbritanniens in der Zollunion hinauslaufen. Es wäre ein Unding,wenn sich Premierministerin May einem solchen Kurs verschließenwürde.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell