Rheinische Post: Kommentar: Teure Datenoffensive

Düsseldorf (ots) - Aus der Vereinbarung im rot-grünenKoalitionsvertrag wird nichts: Das dort angekündigteTransparenzgesetz, das den Bürgern den Zugriff auf eine Vielzahl vonDaten und Dokumenten ermöglichen soll, wird auf die lange Bankgeschoben, weil die SPD sich querlegt. Offenbar will sich HanneloreKraft nicht mit den 396 Kommunen anlegen, die sehr skeptisch sind.Denn es träfe vor allem sie, wenn (fast) alle amtlichen Unterlagender Öffentlichkeit proaktiv zugänglich gemacht werden müssten. Hinzukommt: Nach dem Konnexitätsprinzip ("wer bestellt, zahlt") müssteihnen das Land die nicht unbeträchtlichen Kosten für dieDatenoffensive erstatten. Schon jetzt, so heißt es, könnten dieBürger mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes die gewünschtenAuskünfte erlangen, sofern diese keine Dienst- undGeschäftsgeheimnisse tangieren. Doch genau mit dieser Begründungwerden in NRW offenbar so manche Anfragen abgeblockt. Wer auch immernach der Landtagswahl in NRW das Sagen hat, täte gut daran, für mehrKlarheit und vor allem mehr Bürgerfreundlichkeit zu sorgen.