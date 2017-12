Rheinische Post: Kommentar / Teslas Notwehr = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Tesla bekommt nun also keine E-Auto-Prämiemehr. Richtig so, immerhin muss der Steuerzahler keine Luxusautos derReichen subventionieren. Und vermutlich hätte jeder der 1274Antragsteller das Auto sowieso gekauft - weil es zeigt, dass man zurMobilitäts-Avantgarde gehört. Das mag alles stimmen. Allerdingssollte man sich auch vor Augen führen, dass die Obergrenze von 60.000Euro, die das Basismodell eines Fahrzeugs maximal kosten darf, umförderfähig zu sein, ziemlich willkürlich klingt - und seltsamerweisenur Tesla benachteiligt hat, nicht jedoch die deutschenAutohersteller, die jahrelang herzlich wenig getan haben, umalternative Antriebe nach vorn zu bringen. Stattdessen wirdausgerechnet der Hersteller ausgeschlossen, dessen Vorsprung beiElektroautos die deutsche Konkurrenz so gern verkleinern will.Vielleicht war Teslas Trickserei also eine Art Notwehr. Um solcheDiskussionen nicht mehr führen zu müssen, sollte man die Prämie, diesowieso ein Flop ist, einfach abschaffen und das Geld für sinnvollereProjekte ausgeben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell