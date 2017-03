Rheinische Post: Kommentar / Terrorabwehr im Föderalismus = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Wenn der Verfassungsschutz dasislamistisch-terroristische Personenpotenzial auf inzwischen 1600Islamisten beziffert, dann geht es auch darum, ob wir uns dierichtigen Fragen stellen. Also statt: Wie konnte es zumWeihnachtsmarktattentat vom 19. Dezember in Berlin kommen? Vielleichtviel prekärer: Warum sind wir nun schon wieder zweieinhalb Monate voneinem schlimmen Anschlag verschont geblieben? Um die erste Fragekümmert sich die Politik mit Leidenschaft. Das ist gut so. Und es istauch gut, dass schon eine Menge Konsequenzen aus den gesetzlichenSchieflagen gezogen wurden und die Behörden Gefährder künftig besserin den Griff bekommen können. Die Frage nach den verhindertenAttentaten führt einerseits zu tüchtigen Sicherheitskräften. Sieführt aber auch zu der Frage, wie lange wir uns ein Nebeneinander vonverschiedenen Länderzuständigkeiten, rechtlichen Grundlagen undVorgehensweisen leisten dürfen. Wir haben große Länder mit großenApparaten und kleine mit winzigen, die aber auf ihrer unabhängigenVerantwortung bestehen. Terroristen nehmen darauf keine Rücksicht.Wir sollten keine weiteren Attentate brauchen, um zu besserenTerrorabwehrstrukturen zu kommen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell