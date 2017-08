Rheinische Post: Kommentar / Der Terror und die Routine des Schreckens = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Es ist nur ein spontaner Eindruck, aber ertrügt wohl nicht: Wir alle - Bürger, Medien, Politiker - reagiereninzwischen sehr viel gelassener auf blutige Terror-Anschläge. DerSchrecken ist in gewisser Weise zur Routine geworden, wir haben unsirgendwie an die Horror-Meldungen gewöhnt. Das muss nicht schlechtsein, im Gegenteil. Es hilft uns, mit der ständigen Bedrohung imAlltag umzugehen. Die Terroristen wollen unsere freie Gesellschaftdestabilisieren, sie wollen Panik verbreiten. Da ist es ganz gut,wenn viele Menschen mit stoischer Unaufgeregtheit auf die Anschlägereagieren. Natürlich hagelt es jetzt wieder hektische Forderungen,wie die Sicherheitsvorkehrungen gegen den Terror noch verstärktwerden könnten. Aber in Wirklichkeit wissen wir alle, dass esabsoluten Schutz nicht geben kann, und wenn, dann nur unter völligerPreisgabe unserer eigenen Freiheit. Eine gewisse Distanz zumSchrecken darf aber nicht bedeuten, dass wir ganz abstumpfen und auchdas Leid der Betroffenen nur noch mit einem Schulterzucken abtun.Empathie mit den Opfern und Solidarität sind das unverzichtbareGegenstück zur Abgeklärtheit im Umgang mit dem Schrecken. Nur sokönnen wir den Terroristen die Stirn bieten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell