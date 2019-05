Rheinische Post: Kommentar: Systemfehler ausmerzen

Düsseldorf (ots) - Es ist schwierig, sich dem Fall des mutmaßlichtausendfachen Kindesmissbrauchs in Lügde sachlich zu nähern. Diegrausamen Taten, das offenkundige Wegsehen und Nicht-wahrhaben-wollender Nachbarn auf dem kleinen Campingplatz, die permanentenErmittlungspannen, die Vertuschungsversuche, aber auch das Versagender Jugendämter - all das macht fassungslos. Auch die Frage, warumzwei Jugendämter zu völlig gegensätzlichen Einschätzungen kamen beider Beurteilung des Kindeswohls, ist ungeklärt. Obwohl dieWohnsituation auf dem Campingplatz als chaotisch beschrieben wurde,sah das niedersächsische Jugendamt im Unterschied zumnordrhein-westfälischen das Wohl des kleinen Mädchens nichtgefährdet. Wer bisher glaubte, Ursache hierfür seien unterschiedlicheRegeln in den Bundesländern, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Essei nicht auszuschließen, dass es auch innerhalb eines Bundeslandesin vergleichbaren Fällen jederzeit zu massiven Abstimmungsproblemenkommen könne, räumte das Familienministerium ein. Es ist wirklichhöchste Zeit, das zu ändern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell