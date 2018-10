Rheinische Post: Kommentar: Süße Bedrohung

Düsseldorf (ots) - Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierungeine nationale Strategie gegen zu viel Zucker, Salz und Fett inLebensmitteln versprochen. Bis Ende des Jahres sollte ein Konzeptvorliegen. Nun wartet man auf einen Vorschlag der Wirtschaft. Das istzu wenig. Man fragt ja auch nicht die Frösche, wenn man den Sumpftrocken legen möchte. Zigarettenpackungen sind inzwischen mitSchockbildern versehen, die zeigen, welche Krankheiten Rauchenauslösen kann. Süßigkeiten und Knabbersachen aller Art werdenweiterhin in poppig bunten Packungen verkauft. Zutaten undKalorien-Angaben finden sich in der Regel sehr klein gedruckt auf derRückseite. Kinder und Eltern müssen besser aufgeklärt werden, was siekaufen und essen - mit klaren Kennzeichnungen und Warnungen vormöglichen Folgen eines übermäßigen Konsums. Nur auf diesem Weg kannman eine Zuckersteuer vermeiden. Allerdings kann nicht alleVerantwortung für Übergewicht bei der Industrie abgeladen werden.Auch Bewegungsmangel in Kombination mit stundenlangem Medien-Konsumerzeugt Übergewicht. In erster Linie müssen also die ElternVerantwortung übernehmen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell