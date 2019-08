Rheinische Post: Kommentar / Stürmischer Herbst = Von Holger Möhle

Düsseldorf (ots) - Diese Groko geht in ihren zweiten Herbst.Vielleicht wird es ihr letzter. Es könnten jedenfalls sehr stürmischeMonate werden, auf die ein ziemlich kalter Winter folgt. Schon daserste Jahr des erneuten gemeinsamen, wenn auch reichlichunfreiwilligen Regierens von CDU, CSU und SPD war keineSpaßveranstaltung. Im vergangenen Sommer hatte der damaligeCSU-Vorsitzende Horst Seehofer die Koalition im Flüchtlingsstreit mitder großen Schwester CDU an den Rand des Scheiterns geführt. DieGroko-Katastrophe wurde unter tätiger Mithilfe der SPD, die demKoalitionsfrieden zur Begrenzung des Flüchtlingszuzuges ja zustimmenmusste, gerade noch abgewendet.Inzwischen haben alle drei Parteien - aus sehr verschiedenenGründen - neue Vorsitzende, die SPD gleich drei Interimschefs füreine Phase des Übergangs. Die Schwäche der SPD, die um ihr Überlebenals Volkspartei kämpft, ist mit die größte Gefahr für den Fortbestandder Koalition. In der SPD herrscht Alarmstufe Rot. PolitischerSelbstmord aus Angst vor dem Tod? Die sogenannte Revisionsklausel imKoalitionsvertrag könnte ein Hebel sein, im Oktober vorzeitig aus demungeliebten Regierungsbündnis auszusteigen. Oder eben der große Knallbeim SPD-Bundesparteitag im Dezember.So schleppt sich die Koalition in die Halbzeit. Ob sie es bis zurZiellinie im Herbst 2021 schafft, ist offen. Dabei kann sich dieBilanz der Groko durchaus sehen lassen. Von knapp 300 Vorhaben, diesich Union und SPD für diese Legislaturperiode vorgenommen haben,sind rund 60 Prozent umgesetzt. Es fehlt also nicht an Tempo, sondernan echter Gemeinsamkeit. Wenn diese Groko gegenwärtig etwaszusammenhält, dann ist es die Angst vor den ungewissen Folgen einerNeuwahl. Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Und eineRegierung braucht Mut für einen Aufbruch.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell