Rheinische Post: Kommentar: Stillstand im Warenhaus

Düsseldorf (ots) - Karstadt und Kaufhof sind mit ihrenWarenhäusern jahrzehntelang Pfeiler des deutschen Einzelhandels undAnziehungspunkte in den Innenstädten gewesen. Auch sie stehen für denwirtschaftlichen Aufschwung im Nachkriegs-Deutschland. Doch an demRuhm von einst ergötzen sich nur noch die Ewig-Gestrigen. BeideUnternehmen haben die Digitalisierung verschlafen, beide haben vielzu lange gebraucht, um zu verstehen, dass das Warenhaus alter Prägungin Deutschland längst ausgedient hat, beide sind das angestaubteImage nicht mehr losgeworden. Die Chance, dieses Bild aufzupolieren,ist jetzt erneut vertan worden. Statt mit einem neuen NamenAufbruchstimmung zu signalisieren, wirft man die bestehendenBezeichnungen einfach zusammen und hält namentlich an dem fest, wasschon vorher als Marke nicht mehr funktioniert hat. Vermutlich sinddie Beharrungskräfte in beiden Traditionskonzernen zu groß gewesen.Aber echter, glaubhafter Wandel braucht ein neues Erscheinungsbild,und dafür hätte es auch eines neuen Namens bedurft.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell