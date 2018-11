Rheinische Post: Kommentar: Den Stau beenden

Düsseldorf (ots) - VON MAXIMILIAN PLÜCK Es ist ein betrüblichesBild, das die Deutsche Bahn in ihrer derzeitigen Lage abgibt. Auchohne Schnee oder Hitzewelle herrscht auf den Bahnhöfen mit einerZuverlässigkeit, die der Bahn im Fahrplan gut zu Gesicht stünde,Chaos. Störungen im Betriebsablauf sind gefühlt von der Ausnahme zurRegel geworden. Ein Land, das allein schon aus Umweltgesichtspunktendringend darauf angewiesen ist, dass seine Bevölkerung vom Auto aufdie Schiene umsteigt, benötigt ein sehr viel zuverlässigeresVerkehrsmittel. Die Vorschläge von Grünen-Fraktionschef AntonHofreiter mögen radikal anmuten, aber in der angespannten Situationkann sich die Bahn keine Denkverbote leisten. Sie sollte sich wiedermehr auf ihren allerwichtigsten Auftrag konzentrieren, die Kunden zurgewünschten Zeit von A nach B zu bringen. Warum muss sich dieDeutsche Bahn darüber hinaus im Ausland tummeln (Arriva) und imLogistiksektor mitmischen (Schenker)? Ein Verkauf der beiden Töchterkönnte nötiges Geld in die Kassen spülen, um den Investitionsstau zulösen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell