Rheinische Post: Kommentar / Starkes Fundament, aber Sturmschäden = Von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - Es ist gut, dass der amerikanische Außenminister Mike Pompeokurz vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls nach Deutschland gekommen ist. GroßeEreignisse feiert man mit Partnern. Und man nutzt die Gelegenheit, vertraulichüber Krisen und Konflikte zu sprechen. Deutschland hat den USA viel zuverdanken. Den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, das Erlernen, Festigenund Verteidigen der Demokratie, die Unterstützung für die Wiedervereinigung unddas Vertrauen in die Deutsche Einheit. Das ist das Fundament derdeutsch-amerikanischen Partnerschaft. Das wird bleiben. Nur, das Haus daraufweist gewaltige Sturmschäden auf. Und die sind vermutlich erst zu reparieren,wenn Präsident Donald Trump nicht mehr im Amt ist. Pompeo war in den 1980erJahren als Soldat in der Nähe von Bayreuth stationiert und versteht von derBundesrepublik vermutlich mehr als Trump. Nun schaut er sich in Deutschland an,wo einst die Mauer stand, während Trump zu Hause eine neue Mauer errichtenlässt, um illegale Migranten aus dem Nachbarland Mexiko abzuwehren. Und Merkelverteidigt Werte der USA, die Trump erschüttert: Multilateralismus, Empathie mitSchwächeren, Anti-Populismus. Aber je mehr Trump mit Strafzöllen undProtektionismus den Welthandel in Turbulenzen stürzt, mit seiner sprunghaftenSicherheitspolitik Vertrauen in die Weltmacht USA zerstört, desto mehr mussDeutschland auf Distanz gehen und mit Europa neue, eigene Wege gehen. Pompeosagt, Deutschland und Amerika müssten zusammenhalten gegen wachsende Bedrohungenaus Russland, China und dem Iran. Ein Dauerthema ist auch das Engagement in derNato. Schon US-Präsident Barack Obama drängte die Nato-Partner auf größereBeiträge. Alle diese Punkte sind richtig und wichtig. Pompeo sagt, er wolle dietransatlantische Partnerschaft stärken. Schön wäre es.