Rheinische Post: Kommentar / Starkes Frankreich nutzt = Von Eva Quadbeck

Mit Frankreich und seinem starken PräsidentenMacron bekommt Deutschland einen neuen selbstbewussten Partner inEuropa. Und das ist gut so. Denn dieser Präsident hat die reelleChance, Frankreich aus seiner tiefen wirtschafts-, gesellschafts- undmachtpolitischen Krise herauszuführen. Deutschland wiederum, ja ganzEuropa, braucht ein starkes Frankreich. Deutschland und Frankreichsollten den Ehrgeiz haben, wieder zum europäischen Motor zu werden.Den beiden größten Volkswirtschaften Europas obliegt es, denKontinent so weit zu einen, dass er neben China, den USA und Russlandökonomisch und machtpolitisch als großer Akteur auf diesem Globuswahrnehmbar wird. Wenn die deutsche Kanzlerin zu Recht sagt, Europamüsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, dann liegt in dendeutsch-französischen Beziehungen der Schlüssel dazu. Nur wenn dieEuropäer endlich an einem Strang ziehen, können sie das gefährlicheVakuum, das der neue amerikanische Isolationismus erzeugt, zumindestteilweise füllen.