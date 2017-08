Rheinische Post: Kommentar / Standards beim Müll = Von Horst Thoren

Düsseldorf (ots) - Wenn von Gebühren die Rede ist, bekommenetliche Bürger einen dicken Hals. Zu hoch, nicht vollziehbar, reineAbzocke. So lauten die Vorwürfe gegen die Umlagen, die die Kommunenfür Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und ähnliche Dienstleistungenfordern. Gerade beim Müll stinkt es vielen, weil dessen Beseitigungregelmäßig teurer geworden ist. Da überrascht die aktuelle Meldung,dass die Müllgebühren leicht gesunken sind. Die gute Nachricht wirdsogleich relativiert. Billiger geworden ist es nicht überall. Zudemsind die Unterschiede von Ort zu Ort weiterhin erheblich. Weil auchdie Leistungen kaum vergleichbar sind, fehlt es an Kostentransparenz.Schließlich macht es einen Unterschied, ob der Müll wöchentlich oderalle vierzehn Tage abgeholt wird. Was bleibt, ist das ungute Gefühl,keine Wahl zu haben und zahlen zu müssen, was die Wohngemeindeverlangt. Wenn aber Wettbewerb nicht möglich ist, muss zumindest dieFrage erlaubt sein, ob es nicht im Land der DIN-Normen auch fürkommunale Dienstleistungen Standards und damit auch standardisiertePreise geben sollte. Darüber muss Politik nachdenken.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell