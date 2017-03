Rheinische Post: Kommentar: Der Stärkungspakt wirkt

Düsseldorf (ots) - Sechs Wochen vor der Landtagswahl wird wohlniemand ernsthaft behaupten wollen, die rot-grüne Regierung vonHannelore Kraft (SPD) sei alles in allem erfolgreich gewesen. Dafürgibt es zu viele unerledigte Baustellen. Die wirtschaftlichenRahmenbedingungen gehören ebenso dazu wie das Chaos beim Turbo-Abituroder die offenkundigen Defizite bei der schulischen Inklusion.Gegenüber den Kommunen hat sich die Landesregierung allerdingsrichtig verhalten, indem sie gleich von Anfang an gegen heftigeWiderstände den "Stärkungspakt" durchboxte. Jetzt, Jahre später,zeigt sich, dass der Pakt wirkt. Selbst Kritiker von damals erkennendas bereitwillig an. Die Kehrseite der Medaille besteht allerdings ineinem drastischen Sparkurs, der den Teilnehmer-Städten auferlegtworden ist. Die Bürger bekommen die Folgen zu spüren, wenn kommunaleLeistungen (Schwimmbad, Bücherei) deutlich eingeschränkt oder ganzabgebaut werden. Dennoch führt kein Weg an der Konsolidierung derHaushalte vorbei. Auch für die Städte muss die Schuldenbremse gelten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell